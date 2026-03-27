È scaduto dieci anni fa e andrebbe adeguato, non solo nei compensi, ma l’industria è in crisi e gli editori dicono che diventerebbe ancora più insostenibile
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Fonte: il Post
Il contratto dei giornalisti si regge su un paradosso
27 Mar 2026 • 0 commenti
È scaduto dieci anni fa e andrebbe adeguato, non solo nei compensi, ma l’industria è in crisi e gli editori dicono che diventerebbe ancora più insostenibile
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