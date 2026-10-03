Lo scrive il Wall Street Journal, aggiungendo che non è chiaro come l’uomo fosse riuscito a farsi assumere dagli Emirati Arabi Uniti
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Fonte: il Post
Il copilota di Flydubai era stato sospeso dall’Oman per sospetto estremismo
3 Ott 2026 • 0 commenti
Lo scrive il Wall Street Journal, aggiungendo che non è chiaro come l’uomo fosse riuscito a farsi assumere dagli Emirati Arabi Uniti
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