Ha alimentato la retorica vittimista del partito di estrema destra tedesco, che a settembre potrebbe riuscire a governare uno stato federale
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Fonte: il Post
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27 Ago 2026 • 0 commenti
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