Continua a leggere: Il costo delle cure mediche ricevute in Svizzera dai 12 italiani feriti nell’incendio di Crans Montana è di circa 1,6 milioni di euro
Fonte: il Post
Il costo delle cure mediche ricevute in Svizzera dai 12 italiani feriti nell’incendio di Crans Montana è di circa 1,6 milioni di euro
10 Ott 2026 • 0 commenti
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