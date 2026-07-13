Dopo molte polemiche, ha annullato il provvedimento in cui suggeriva di usare dei materassi, sostenendo che ci fosse un «refuso»
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Fonte: il Post
Il DAP della Toscana ora dice che i detenuti non dovranno dormire per terra
13 Lug 2026 • 0 commenti
Dopo molte polemiche, ha annullato il provvedimento in cui suggeriva di usare dei materassi, sostenendo che ci fosse un «refuso»
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