Il parlamento ha approvato le discusse norme sugli sconti ai libri scolastici digitali, ma vuole già cambiarle, e quelle sugli studenti stranieri
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Fonte: il Post
Il “decreto scuola” è legge, nonostante le divisioni nella maggioranza
26 Nov 2026 • 0 commenti
Il parlamento ha approvato le discusse norme sugli sconti ai libri scolastici digitali, ma vuole già cambiarle, e quelle sugli studenti stranieri
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