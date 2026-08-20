Secondo chi l’ha letto in anteprima, la scrittrice nota per la sua capacità di mischiare realtà e finzione ne avrebbe fatto un ritratto impietoso
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Fonte: il Post
Il dibattito sul libro di Rachel Cusk che forse parla di Natalie Portman
20 Ago 2026 • 0 commenti
Secondo chi l’ha letto in anteprima, la scrittrice nota per la sua capacità di mischiare realtà e finzione ne avrebbe fatto un ritratto impietoso
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