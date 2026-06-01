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Fonte: il Post
Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rispetterà la decisione di un tribunale che aveva imposto al governo di sospendere il fondo per risarcire le persone che, secondo Trump, erano state perseguitate dall’amministrazione di Joe Biden
1 Giu 2026 • 0 commenti
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