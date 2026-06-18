Gian Marco Chiocci ha detto in un’intervista di essere «profondamente di destra» e amico personale di Meloni, che «sul Tg non mette becco» perché «si fida»
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Fonte: il Post
Il direttore del Tg1 non ha paura di apparire vicino al governo
18 Giu 2026 • 0 commenti
Gian Marco Chiocci ha detto in un’intervista di essere «profondamente di destra» e amico personale di Meloni, che «sul Tg non mette becco» perché «si fida»
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