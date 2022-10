Il discorso di Borrell agli ambasciatori UE

L’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josef Borrell Fontelles, ha fatto un discorso molto duro su quali siano le sfide per l’Europa in occasione dell’incontro con gli ambasciatori dell’Unione europea.

Penso che noi europei stiamo affrontando una situazione in cui subiamo le conseguenze di un processo che dura da anni in cui abbiamo dissociato le fonti della nostra prosperità dalle fonti della nostra sicurezza. Questa è una frase per fornire il titolo, e la prendo da Oliver Schmitt, che ha sviluppato questa tesi – credo – abbastanza bene.

La nostra prosperità si è basata sull’energia a basso costo proveniente dalla Russia. Gas russo: economico e presumibilmente conveniente, sicuro e stabile. È stato dimostrato che non [essere] il caso. E l’accesso al grande mercato cinese, per le esportazioni e le importazioni, per i trasferimenti tecnologici, per gli investimenti, per avere beni a basso costo. Penso che i lavoratori cinesi con i loro bassi salari abbiano fatto molto meglio e molto di più per contenere l’inflazione di tutte le Banche Centrali messe insieme.

Quindi, la nostra prosperità si basava su Cina e Russia: energia e mercato. Chiaramente, oggi, dobbiamo trovare nuove vie per l’energia dall’interno dell’Unione europea, per quanto possibile, perché non dobbiamo cambiare una dipendenza con un’altra. L’energia migliore è quella che produci in casa. Ciò produrrà una forte ristrutturazione della nostra economia, questo è certo. La gente non ne è consapevole, ma il fatto che Russia e Cina non siano più quelle che [loro] erano per il nostro sviluppo economico richiederà una forte ristrutturazione della nostra economia.

L’accesso alla Cina sta diventando sempre più difficile. L’adeguamento sarà difficile e questo creerà problemi politici.