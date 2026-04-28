Ha celebrato l’intesa storica tra Regno Unito e Stati Uniti, e rimarcato la necessità di continuare a cooperare nonostante le divergenze
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Fonte: il Post
Il discorso di Carlo III al Congresso è stato molto conciliante
28 Apr 2026 • 0 commenti
Ha celebrato l’intesa storica tra Regno Unito e Stati Uniti, e rimarcato la necessità di continuare a cooperare nonostante le divergenze
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