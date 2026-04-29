Continua a leggere: Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha definito «eroi» i soldati che si sono fatti esplodere per non essere catturati in Ucraina
Fonte: il Post
Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha definito «eroi» i soldati che si sono fatti esplodere per non essere catturati in Ucraina
29 Apr 2026 • 0 commenti
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