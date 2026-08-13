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Il diversivo di Nigel Farage non ha funzionato

Il diversivo di Nigel Farage non ha funzionato

13 Ago 2026 di hookii0 commenti

Il leader di Reform sperava che l’elezione suppletiva di oggi distraesse dai suoi scandali: ma se ne parla più di prima, e i candidati satirici l’hanno resa una farsa
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Fonte: il Post


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