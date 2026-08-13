Il leader di Reform sperava che l’elezione suppletiva di oggi distraesse dai suoi scandali: ma se ne parla più di prima, e i candidati satirici l’hanno resa una farsa
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Fonte: il Post
Il diversivo di Nigel Farage non ha funzionato
13 Ago 2026 • 0 commenti
Il leader di Reform sperava che l’elezione suppletiva di oggi distraesse dai suoi scandali: ma se ne parla più di prima, e i candidati satirici l’hanno resa una farsa
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