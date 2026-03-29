Il cardinale Pizzaballa è stato bloccato dalla polizia israeliana: Tajani ha convocato l’ambasciatore, Meloni ha detto che è stata «un’offesa per la libertà religiosa»
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Fonte: il Post
Il divieto di accedere alla basilica del Santo Sepolcro sta diventando un caso diplomatico
29 Mar 2026 • 0 commenti
Il cardinale Pizzaballa è stato bloccato dalla polizia israeliana: Tajani ha convocato l’ambasciatore, Meloni ha detto che è stata «un’offesa per la libertà religiosa»
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