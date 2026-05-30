Tutti nati tra gli anni ’70 e ’80 nel nord della Spagna, e cresciuti con le idee di Cruijff; due di loro stasera si affrontano in finale di Champions League
Continua a leggere: Il dominio europeo degli allenatori spagnoli
Fonte: il Post
Il dominio europeo degli allenatori spagnoli
30 Mag 2026 • 0 commenti
Tutti nati tra gli anni ’70 e ’80 nel nord della Spagna, e cresciuti con le idee di Cruijff; due di loro stasera si affrontano in finale di Champions League
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.