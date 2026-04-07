“Cronache di spogliatoio” ne ha parlato con l’ex agente di Baggio, che ha fornito qualche dettaglio in più senza però mostrare granché del contenuto
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Fonte: il Post
Il dossier Baggio esiste e ha un’interlinea molto ampia
7 Apr 2026 • 0 commenti
“Cronache di spogliatoio” ne ha parlato con l’ex agente di Baggio, che ha fornito qualche dettaglio in più senza però mostrare granché del contenuto
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