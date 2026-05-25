Isaac Herzog ha parlato di «brutalità» che non vanno tollerate, mentre Netanyahu e il suo governo le hanno sempre ignorate o minimizzate
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Fonte: il Post
Il duro discorso del presidente di Israele contro la violenza dei coloni
25 Mag 2026 • 0 commenti
Isaac Herzog ha parlato di «brutalità» che non vanno tollerate, mentre Netanyahu e il suo governo le hanno sempre ignorate o minimizzate
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