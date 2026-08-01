Assieme ad altre nove persone della sua spedizione: è stato uno degli alpinisti che nel 2021 scalarono per la prima volta il K2 in inverno
Continua a leggere: Il famoso alpinista Nirmal Purja è morto in una valanga sul Broad Peak, in Pakistan
Fonte: il Post
Il famoso alpinista Nirmal Purja è morto in una valanga sul Broad Peak, in Pakistan
1 Ago 2026 • 0 commenti
Assieme ad altre nove persone della sua spedizione: è stato uno degli alpinisti che nel 2021 scalarono per la prima volta il K2 in inverno
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.