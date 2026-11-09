Continua a leggere: Il fisico italiano Roberto Cervellati, noto per lo studio dell’Antartide, è morto dopo essere stato investito da un monopattino
Fonte: il Post
Il fisico italiano Roberto Cervellati, noto per lo studio dell’Antartide, è morto dopo essere stato investito da un monopattino
9 Nov 2026 • 0 commenti
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