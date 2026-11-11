A quattro anni dalla sua istituzione ha riservato un solo aiuto, molto limitato e per il Nepal: ma quei soldi non sono ancora arrivati
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Fonte: il Post
Il fondo per i danni climatici non ha ancora ripagato nessuno
11 Nov 2026 • 0 commenti
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