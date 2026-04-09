“Io, Due Facce” è fatto con l’intelligenza artificiale e sta avendo relativo successo soprattutto tra i sostenitori del primo ministro Orbán
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Fonte: il Post
Il fumetto di propaganda per attaccare l’opposizione ungherese
9 Apr 2026 • 0 commenti
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