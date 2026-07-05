La procura indaga su chi aveva accesso alla farmacia dell’Ospedale Israelitico, mentre le 80 fiale del potente anestetico potrebbero essere state già vendute
Continua a leggere: Il furto di fentanyl a Roma è ancora un mistero
Fonte: il Post
Il furto di fentanyl a Roma è ancora un mistero
5 Lug 2026 • 0 commenti
La procura indaga su chi aveva accesso alla farmacia dell’Ospedale Israelitico, mentre le 80 fiale del potente anestetico potrebbero essere state già vendute
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.