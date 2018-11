Il futuro dell’Ilva visto dal bar degli operai

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Angelo Mastrandrea ha incontrato per Internazionale alcuni dipendenti dell’ArcerolMittal (ex ILVA) in un bar – lo storico Minibar, attivo dal 1968 – sito nel quartiere Tamburi di Taranto. Ne è nato un lungo reportage sullo stato di salute di una delle zone più esposte alle polveri tossiche prodotte dall’acciaieria, sul movimento ambientalista attivo sul territorio e sulle condizioni in cui versa lo stabilimento siderurgico. Nel pezzo l’autore prova anche a far luce sull’accordo raggiunto e sulla nuova gestione dell’impianto.