I sindacati dicono che non ci sono più soldi per pagare i 200 lavoratori rimasti nell’azienda siderurgica in Sardegna, e non sembra esserci una soluzione
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Fonte: il Post
Il futuro di Eurallumina è ancora incerto
5 Lug 2026 • 0 commenti
I sindacati dicono che non ci sono più soldi per pagare i 200 lavoratori rimasti nell’azienda siderurgica in Sardegna, e non sembra esserci una soluzione
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