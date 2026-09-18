Dopo decenni in cui erano stati vicini allo zero: c’entrano l’inflazione e la pressione degli Stati Uniti per tenere alto il valore dello yen
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Fonte: il Post
Il Giappone ha portato i tassi di interesse al livello più alto dal 1995
18 Set 2026 • 0 commenti
Dopo decenni in cui erano stati vicini allo zero: c’entrano l’inflazione e la pressione degli Stati Uniti per tenere alto il valore dello yen
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