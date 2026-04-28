Continua a leggere: Il giornalista Andrzej Poczobut è stato liberato da una prigione in Bielorussia, dove era detenuto dal 2021 per motivi politici
Fonte: il Post
Il giornalista Andrzej Poczobut è stato liberato da una prigione in Bielorussia, dove era detenuto dal 2021 per motivi politici
28 Apr 2026 • 0 commenti
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