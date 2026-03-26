Continua a leggere: Il giurista Antonio Mura è stato scelto come nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia, dopo le dimissioni di Giusi Bartolozzi
Fonte: il Post
Il giurista Antonio Mura è stato scelto come nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia, dopo le dimissioni di Giusi Bartolozzi
26 Mar 2026 • 0 commenti
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