Georgy Filimonov ha vietato l’alcool e l’aborto, gira con la giacca di Stalin e dispensa richiami alla repressione del primo zar di Russia
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Fonte: il Post
Il governatore russo che si ispira a Stalin e a Ivan il Terribile
19 Mag 2026 • 0 commenti
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