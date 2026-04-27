Continua a leggere: Il governo cinese ha bloccato l’acquisizione dell’app di AI Manus da parte di Meta, citando rischi per la sicurezza nazionale
Fonte: il Post
Il governo cinese ha bloccato l’acquisizione dell’app di AI Manus da parte di Meta, citando rischi per la sicurezza nazionale
27 Apr 2026 • 0 commenti
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