Continua a leggere: Il governo del Myanmar ha detto che Aung San Suu Kyi ha incontrato un dirigente della Croce Rossa: è il primo incontro pubblico dal 2022
Fonte: il Post
Il governo del Myanmar ha detto che Aung San Suu Kyi ha incontrato un dirigente della Croce Rossa: è il primo incontro pubblico dal 2022
3 Ago 2026 • 0 commenti
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