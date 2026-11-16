Sta spostando i principali servizi digitali su server che si trovano anche all’estero, in modo che restino raggiungibili
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Fonte: il Post
Il governo dell’Estonia si prepara a funzionare anche in caso di invasione russa
16 Nov 2026 • 0 commenti
Sta spostando i principali servizi digitali su server che si trovano anche all’estero, in modo che restino raggiungibili
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