Ad approvare diverse leggi importanti e contestate prima della fine della legislatura, tra pochi giorni, perché poi potrebbe essere troppo tardi
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Fonte: il Post
Il governo di Netanyahu ci sta provando fino all’ultimo
14 Lug 2026 • 0 commenti
Ad approvare diverse leggi importanti e contestate prima della fine della legislatura, tra pochi giorni, perché poi potrebbe essere troppo tardi
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