I due documenti economici approvati dal Consiglio dei ministri provano a far quadrare i conti con stime piuttosto ottimistiche sulla crescita del paese
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Fonte: il Post
Il governo è arrivato a questa legge di bilancio con meno soldi del previsto
2 Ott 2026 • 0 commenti
I due documenti economici approvati dal Consiglio dei ministri provano a far quadrare i conti con stime piuttosto ottimistiche sulla crescita del paese
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