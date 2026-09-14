Continua a leggere: Il governo francese ha presentato una nuova versione della legge per vietare i social ai minori di 15 anni, dichiarata incostituzionale
Fonte: il Post
Il governo francese ha presentato una nuova versione della legge per vietare i social ai minori di 15 anni, dichiarata incostituzionale
14 Set 2026 • 0 commenti
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