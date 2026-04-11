In generale serve a condizionare o bloccare operazioni societarie in settori delicati: in questo caso l’obiettivo è limitare il socio cinese Sinochem
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Fonte: il Post
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11 Apr 2026 • 0 commenti
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