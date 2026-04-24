Ha modificato la parte sull’incentivo agli avvocati con un decreto-legge correttivo del “decreto sicurezza”, approvato in via definitiva
Continua a leggere: Il governo ha messo una pezza alla norma sui rimpatri volontari
Fonte: il Post
Il governo ha messo una pezza alla norma sui rimpatri volontari
24 Apr 2026 • 0 commenti
Ha modificato la parte sull’incentivo agli avvocati con un decreto-legge correttivo del “decreto sicurezza”, approvato in via definitiva
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.