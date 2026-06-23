Continua a leggere: Il governo ha rinviato al primo ottobre la tassa di due euro per i pacchi sotto ai 150 euro che arrivano da paesi extra europei
Fonte: il Post
Il governo ha rinviato al primo ottobre la tassa di due euro per i pacchi sotto ai 150 euro che arrivano da paesi extra europei
23 Giu 2026 • 0 commenti
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