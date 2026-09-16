Con una mossa a sorpresa, ha introdotto un’esenzione che riguarderà le auto di piccola e media potenza e tutti i motocicli, ma con dei limiti
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Fonte: il Post
Il governo ha sospeso il bollo per auto e moto per il 2027
16 Set 2026 • 0 commenti
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