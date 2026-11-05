Continua a leggere: Il governo indonesiano sta mobilitando migliaia di soldati a Giacarta, dopo uno scandalo sulle intercettazioni del presidente
Fonte: il Post
Il governo indonesiano sta mobilitando migliaia di soldati a Giacarta, dopo uno scandalo sulle intercettazioni del presidente
5 Nov 2026 • 0 commenti
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