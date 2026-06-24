Il segretario generale della Nato dice che per la guerra in Medio Oriente sono decollati dall’Italia 500 aerei statunitensi: era un tasto dolente
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Fonte: il Post
Il governo italiano se l’è presa con Mark Rutte per una frase sull’uso delle basi statunitensi
24 Giu 2026 • 0 commenti
Il segretario generale della Nato dice che per la guerra in Medio Oriente sono decollati dall’Italia 500 aerei statunitensi: era un tasto dolente
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