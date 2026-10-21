In uno dei paesi con le leggi più restrittive in Europa, e con il rischio che si blocchi tutto per il veto del presidente appoggiato dall’estrema destra
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Fonte: il Post
Il governo polacco sta provando a estendere il diritto all’aborto
21 Ott 2026 • 0 commenti
In uno dei paesi con le leggi più restrittive in Europa, e con il rischio che si blocchi tutto per il veto del presidente appoggiato dall’estrema destra
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