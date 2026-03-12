Al punto da spingere il ministro della Cultura Alessandro Giuli a chiedere le dimissioni di Tamara Gregoretti, la rappresentante del suo ministero nella fondazione
Fonte: il Post
12 Mar 2026 • 0 commenti
