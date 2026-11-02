Nel disegno di legge di bilancio ha inserito una norma per obbligare gli editori a vendere le edizioni digitali e stampabili a metà prezzo
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Fonte: il Post
Il governo prova a limitare il rincaro dei libri scolastici
2 Nov 2026 • 0 commenti
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