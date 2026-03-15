L’autorizzazione in scadenza a luglio è stata prorogata, mentre la Toscana sta ancora aspettando le opere garantite come compensazione
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Fonte: il Post
Il governo si è rimangiato le promesse sul rigassificatore di Piombino
15 Mar 2026 • 0 commenti
L’autorizzazione in scadenza a luglio è stata prorogata, mentre la Toscana sta ancora aspettando le opere garantite come compensazione
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