Continua a leggere: Il governo statunitense ha approvato una vendita di armi da 8,6 miliardi di dollari ai paesi del Golfo e a Israele, aggirando il Congresso
Fonte: il Post
Il governo statunitense ha approvato una vendita di armi da 8,6 miliardi di dollari ai paesi del Golfo e a Israele, aggirando il Congresso
3 Mag 2026 • 0 commenti
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