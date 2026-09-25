Renderebbe più semplice introdurre dei limiti, dice la Commissione europea; minaccia la proprietà privata e il turismo, sostiene il governo
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Fonte: il Post
Il governo vorrebbe sfilarsi dal nuovo regolamento europeo sugli affitti brevi
25 Set 2026 • 0 commenti
Renderebbe più semplice introdurre dei limiti, dice la Commissione europea; minaccia la proprietà privata e il turismo, sostiene il governo
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