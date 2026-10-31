Dovevano restare fino alla fine dell’anno dopo i disordini di metà ottobre, ma la loro presenza è stata prorogata nella legge di bilancio
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Fonte: il Post
Il governo vuole tenere i 500 soldati a Milano fino a marzo
31 Ott 2026 • 0 commenti
Dovevano restare fino alla fine dell’anno dopo i disordini di metà ottobre, ma la loro presenza è stata prorogata nella legge di bilancio
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