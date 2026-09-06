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Il guardiano del faro di Santa Maria di Leuca

Il guardiano del faro di Santa Maria di Leuca

6 Set 2026 di hookii0 commenti

«Il mestiere del farista è cambiato molto negli anni. Se un tempo i predecessori di Antonio Maggio passavano la notte su una brandina sull’ultimo, stretto, pianerottolo sotto la lanterna, e si dovevano svegliare ogni due ore per ricaricare l’ingranaggio, oggi i gesti più importanti riguardano la manutenzione»
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Fonte: il Post


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