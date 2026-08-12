Italia e Svizzera si sono accordate per far passare più acqua da un piccolo fiume che collega i due bacini, e salvare importanti coltivazioni
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Fonte: il Post
Il lago Maggiore in secca riempito dal lago di Lugano
12 Ago 2026 • 0 commenti
Italia e Svizzera si sono accordate per far passare più acqua da un piccolo fiume che collega i due bacini, e salvare importanti coltivazioni
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