Vuole proporsi come potenza nel Mediterraneo, anche grazie al calcio e all’appoggio di Stati Uniti e Israele, ma democrazia e benessere sono ancora incerti
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Fonte: il Post
Il Marocco ha grandi ambizioni e grandi problemi
3 Ago 2026 • 0 commenti
Vuole proporsi come potenza nel Mediterraneo, anche grazie al calcio e all’appoggio di Stati Uniti e Israele, ma democrazia e benessere sono ancora incerti
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